Киркоров разрыдался на съемках клипа Если ты уйдешь

Певец Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций, разрыдавшись во время съемок клипа "Если ты уйдешь".

Филипп Киркоров в интервью kp.ru признался, что не смог сдержать эмоций и расплакался во время съемок клипа на композицию "Если ты уйдешь" (саундтрек к фильму Николая Лебедева "Нюнберг").

Слезы полились из глаз исполнителя, когда он увидел кадры картины "Нюрнберг". Артист пояснил, что его растрогала история любви главных героев фильма.

Кадры со слезами в клип не войдут, так как Филипп Бедросович уверен, что нужно, чтобы в зале плакали, а не артист.