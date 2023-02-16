Отношения можно улучшить, если делать добрые дела вместе с партнером

Совместные дела и проекты очень сближают людей, а невнимание и равнодушие - отдаляют друг от друга.

Казалось бы, эту прописную истину должны знать все. Но часто люди делают все наоборот и считают, что чем меньше внимания они уделяют своему партнеру, тем сильнее он будет любить.

Чтобы со временем отношения не перешли в рутину и не охладели, нужно вносить в них радость. Когда в доме поселяется скука, она приводит к обоюдному равнодушию.

Всегда необходимо задавать своему любимому человеку вопросы, спрашивать его о работе, о других волнующих его вещах. Точно так же важно делиться своими важными вещами с партнером, иначе неизбежно возникнет охлаждение.

Еще один важный пункт в цементировании хороших отношений - делать совместные добрые дела. Например, перевести вместе сумму на благотворительность или побыть вместе волонтерами в приюте для животных.