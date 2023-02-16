Новый мужчина Лорак Исаак Видражу рассказал, как завоевал сердце артистки

Новый избранник певицы Ани Лорак, тренер по йоге Исаак Видражу в ответ на романтический пост артистки в День святого Валентина, признался ей в любви.

Тренер по йоге Исаак Видражу - новый возлюбленный певицы Ани Лорак.

В День всех влюбленных артистка выложила в сеть совместное фото со своим избранников, сопроводив его трогательными словами в адрес Видражу.

Мужчина не остался в стороне, ответив на публикацию признанием в любви. Он написал: "Любовь в отношениях — высшее искусство… Нелегко овладеть необходимыми навыками, чтобы стать художником собственного сердца. Но если вы справились и прошли этот квест, нужный человек найдет вас, притянется… Счастлив, что мы нашли друг друга, моя любовь Ани".