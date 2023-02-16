Данилов: Украина развалила Советский Союз и обязательно развалит Россию

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы развалили Советский Союз и обязательно развалят Россию.

16 февраля секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона «Единые новости» заявил о том, что развал Советского Союза – это дело рук украинцев, добавив, что они якобы смогут развалить и Россию.

«Мы, украинцы, развалили Советский Союз. Мы обязательно развалим Россию, она будет демонтирована в том виде, в котором сегодня существует», — заявил Данилов.