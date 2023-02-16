Warner Bros. снимет картину Гарри Поттер и проклятое дитя

2023-02-16 16:10

Киностудия "Warner Bros." занимается разработкой картины "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Студия "Warner Bros." вовсю занимается разработкой сценария к фильму по спектаклю "Гарри Поттер и Проклятое Дитя".

Решение о съемках продолжения фильма о мальчике-волшебнике было принято после грандиозного успеха театральной постановке в Вэст-Энде.

Сразу запустить проект не удалось, но наконец руки дошли и до этого!

Опубликовано: Наталья Гончарова









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