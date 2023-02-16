Стере: Норвегия одобрила пятилетнюю программу поддержки Украины на почти $7,5 млрд

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что норвежский парламент одобрил пятилетнюю программу поддержки Украины на почти $7,5 млрд.

16 февраля премьер-министр Королевства Норвегия Йонас Гар Стере в пресс-релизе сообщил об одобрении парламентом страны пятилетней программы поддержки Украины на 75 миллиардов норвежских крон.

«Я очень доволен наличием такой широкой поддержки для Украины, которая будет действовать в течение следующих пяти лет, то есть и при парламенте следующего созыва», — сказал норвежский премьер.

Таким образом, Норвегия каждый год будет выделять Украине свыше $1,3 миллиарда. Половина суммы, которая поступит киевскому режиму в 2023 году, уйдет на военные нужды.