Сябитова сообщила, что у нее есть незаконченная тату на спине

Ведущая Роза Сябитова не стесняется поддерживать разговор на любые темы. В этот раз телесваха ответила на вопрос о тату на ее теле.

Роза Сябитова - прямолинейна и готова поддерживать разговор практически на любые темы.

В интервью Богдану Лисевскому, который задает провокационные своим гостям в рамках Ютуб-шоу "Плюшки", звезда "Давай поженимся!" рассказала, что у нее есть незаконченная татуировка.

Ведущая объяснила тот факт, что нательный рисунок выполнен лишь наполовину тем, что ей было очень больно, когда наносилась татуировка.

Это было изображение тигра на спине, которое телесваха не дала закончить.

Лисевский предложил показать тату, но Сябитова отказалась, не желая раздеваться.