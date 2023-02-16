Взрослые люди не должны жить всю жизнь в позиции ребенка

Нужно научиться принимать самостоятельные решения и не ждать, что кто-то решит проблемы за вас.

Многие взрослые люди придерживаются мнения, что кто-то должен "разрулить" все их проблемы вместо них самих. Но это неправильно.

Каждый из нас должен научиться брать ответственность на себя. Сначала для этого нужно понять, чего нам на самом деле хочется и что для этого нужно сделать.

Также нужно научиться выставлять собственные границы. Мы не должны угождать всем и каждому и быть удобными для кого-либо - никому нельзя позволять влезать в наше собственное пространство.

Робость и скромность не помогают нам, а лишь мешают выстраивать отношения в позиции "на равных". Чтобы стать полностью самостоятельным, нужно открыться миру и людям, показать им свои сильные стороны и перестать стесняться.