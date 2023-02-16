Пригожин: американского наёмника Питера Рида ликвидировали бойцы ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что американского наёмника Питера Рида ликвидировали бойцы подразделений ВСУ, а не «музыканты».

16 февраля пресс-служба компании «Конкорд» в официальном Telegram-канале опубликовала ответ основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на запрос от редакции издания CNN о средствах, которыми был уничтожен американский наёмник Питер Рид и берёт ли ЧВК «Вагнер» на себя ответственность за его смерть.

Пригожин с уверенностью заявил, что Рида «убили свои», а в распоряжении ЧВК «Вагнер» нет информации, какими средствами был уничтожен американский «доброволец», отчёт об убийстве которого подготовил эстонец Лайдинен.

«Поэтому обвинения против ЧВК «Вагнер» не имеют подтверждений. С таким же успехом вы уже пытались обвинить русских и, возможно, ЧВК «Вагнер», в убийстве Джона Кеннеди», — подытожил российский бизнесмен.