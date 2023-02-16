Лукашенко: американцы поставили Европу «в позу» и делают всё, что хотят

Александр Лукашенко высказался о влиянии политики США на лидеров европейских стран.

16 февраля Александр Лукашенко ответил на вопросы зарубежных репортёров во Дворце Независимости, где публично заявил, что заключению мирного договора между Россией и Украиной препятствуют страны Европейского Союза, которые поступают таким образом из-за давления администрации Вашингтона.

По мнению Лукашенко, правительство Соединённых Штатов "наклонило" государства Европы, поставив их "в позу", что сделало страны ЕС податливыми к любым требованиям Белого дома.