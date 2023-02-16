Лукашенко: Байден должен приехать в Минск, если США хотят мира в Украине
2023-02-16 17:09
Александр Лукашенко обратился к Джо Байдену с предложением посетить Минск для переговоров.
В четверг Александр Лукашенко провёл внеплановую встречу с пулом иностранных журналистов в Минске, где публично заявил, что правительство США и главы стран Евросоюза препятствуют достижению мирных договорённостей между администрациями Киева и Москвы. По мнению Лукашенко, если власти Вашингтона хотят мира в Украине, то Байден должен прилететь в Минск.
Также Александр Лукашенко отметил, что в случае, если Джозеф Байден согласится прибыть в Минск для переговоров, то на них в белорусскую столицу также прилетит Владимир Путин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей