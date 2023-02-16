МИД запретил Дей взъезд в Россию на 40 лет за выгул телёнка на Красной Площади

Американке Алисии Дей запретили приезжать в Россию в течение ближайших сорока лет.

Вечером 16 февраля Министерство иностранных дел РФ сообщило, что гражданке Соединённых Штатов Алисии Дей запрещено приезжать в Россию в течение сорока лет за то, что ранее американка выгуливала телёнка на Красной Площади. Известно, что Дей пребывала в Москве без регистрации, имея лишь туристическую визу.

Также Алисия Дей утверждает, что она специально выкупает животных, которым угрожает смертельная опасность, устраивая политические акции с их участием.