Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Речаном

Пресс-служба правительства Молдавии сообщила об окончательном утверждении нового состава местного правительства.

Вечером 16 февраля стало известно, что парламент Молдавии официально утвердил регулярный состав нового правительства, которое возглавил Дорин Речан, отныне выполняющий функцию премьер-министра после того, как его предшественница Наталья Гаврилица написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Примечательно, что во время ухода с поста премьера Молдавии Гаврилица утверждала, что она и её команда многое сделали для страны. При этом политик не объяснила причины своего ухода.