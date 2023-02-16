Привыкание и непонимание: два фактора, которые разрушают любовь со временем

Отчего происходит такая метаморфоза: некогда вам казалось, что вы и дышать не сможете без этого человека, а сейчас раздражаетесь по пустякам или просто от одного его присутствия.

Привычка. О, сколько супружеских (и не только) пар распалось из-за банальной скуки, когда и скучно, и сладко, и улететь нельзя. А что мы на самом деле делаем, чтобы не становиться просто привычкой для своего партнера? Людям, которые живут активной насыщенной жизнью, эта проблема незнакома. Вывод: будьте неожиданными, меняйтесь и внешне, и внутренне, оставайтесь для своего партнера загадкой, которую хочется разгадывать вновь и вновь.

Непонимание. Мужчины и женщины не похожи, они воспринимают одни и те же вещи по-разному, поэтому если вы полагаете, что счастье это жизнь в райском вакууме, где нет рассогласований и конфликтов, вы будете разочарованы. Важно не само отсутствие конфликтов, а то, каким образом вы их разрешаете.

Проявляете ли вы терпимость и готовность к разумному компромиссу или настроены отстаивать свою точку зрения, во что бы то ни стало? Мудрые мужчины и мудрые женщины всегда находят место диалогу, сколь бы трудной ни казалась ситуация.

Но как обрести эту мудрость во взаимоотношениях, если этому не учат ни в семьях, ни в школе? Только путем саморазвития!