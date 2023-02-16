Жизнь человека зависит от мыслей в его голове

Мудрые люди придерживаются мнения: что излучаешь - то и получаешь. И это правда.

То, о чем человек размышляет и в каком ключе текут его мысли, оказывает большое влияние на его жизнь. Именно те вещи, в которые мы верим и считаем возможными, приходят в нашу жизнь.

С одной стороны, правы те люди, которые уверены, что могут полностью управлять своей жизнью. Но точно так же правы те, кто считает, что не может ею управлять.

Качество жизни зависит не от количества материальных благ, а от того, насколько человек умиротворен. Не нужно быть хорошим для всех, главное - быть довольным собой.

Психологи советуют: если вдруг на горизонте замаячила какая-то проблема, разрешите миру позаботиться о вас. Это не означает, что нужно сидеть сложа руки и ничего не делать.

Просто приучите себя к мысли, что все должно складываться хорошо, независимо от любых обстоятельств.