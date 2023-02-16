Цорн: Германия поставит Украине танки Leopard и БМП Marder в марте

Представитель бундесвера Эберхард Цорн назвал сроки передачи немецкой бронетехники Киеву.

16 февраля официальный представитель комиссии бундесвера по поставкам оружия Украине Эберхард Цорн заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder и танки Leopard будут поставлены украинским войскам в первом месяце весны.

По данным Цорна, уже в марте солдаты ВСУ смогут использовать новую технику, поставляемую Германией.

Также Эберхард Цорн отметил, что быстрота передачи танков и БМП Украине со стороны Берлина обусловлена желанием бундесвера обеспечить обороноспособность Киева.

---------

Евгений Пригожин осудил коррупционеров и бюрократов: Бизнесмен уверен, что бойцы выстоят даже без боеприпасов, хотя «коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК "Вагнер"»

Минобороны России сообщило о возвращении из Украины 101 российского военнопленного, «которым в плену грозила смертельная опасность».

Парламент Испании окончательно принял большинством голосов закон, позволяющий людям с 16 лет свободно менять пол в гражданском реестре и иных документах.

Президент Казахстана Токаев поговорил по телефону с Зеленским, обсудив вопросы гуманитарных связей между странами.