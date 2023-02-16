Впервые колготки надела танцовщица Энн Миллер: почему она не могла выступать в чулках

Колготки появились позднее чулок, и вошли в женский обиход, благодаря удобству цельной конструкции.

Чулки появились в женском гардеробе в начале 20 века, когда стали укорачиваться платья, а ноги было нужно прикрывать. С колготками все не так однозначно. Считается, что человеком, их придумавшим была танцовщица чечетки Энн Миллер, которая в танце могла отбивать 500 ударов в минуту, и чулки у нее просто не выдерживали этого ритма и сползали. Тогда она прикрепила их к поясу. Так появились первые колготки.

Продавать колготки стали в 1959 году с подачи Алена Гента, чья беременная супруга отказывалась выходить из дома до родов, поскольку не могла носить пояс для чулок. А вот бесшовные колготки ввела в моду стриптизерша Салли Рэнд, которая боялась простудиться во время выступлений с раздеванием.

В 1962 году Ив Сен Лоран представил коллекцию, где все модели были в колготках. Русское же слово колготки произошло от чешского их названия, когда один из чехов пересекал границу СССР, и таможенник, не имея возможности определить, что это за вещь, прочитал на этикетке чешское kalhoty.