Столтенберг: НАТО должно быть готово к многолетнему противостоянию с РФ

Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО следует готовиться к долгой конфронтации с Россией.

16 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что страны-участницы военно-политического блока НАТО обязаны готовиться к противостоянию с Россией, которое в теории может продлиться "много-много-много" лет. При этом Столтенберг отметил, что блок не должен допустить начала войны с российской армией.

Примечательно, что ранее аналогичную позицию высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, который принял решение о поставках танков Украине, отмечая, что оно не должно спровоцировать войну с Россией.