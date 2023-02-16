Столтенберг: НАТО должно быть готово к многолетнему противостоянию с РФ
2023-02-16 17:55
Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО следует готовиться к долгой конфронтации с Россией.
16 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что страны-участницы военно-политического блока НАТО обязаны готовиться к противостоянию с Россией, которое в теории может продлиться "много-много-много" лет. При этом Столтенберг отметил, что блок не должен допустить начала войны с российской армией.
Примечательно, что ранее аналогичную позицию высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, который принял решение о поставках танков Украине, отмечая, что оно не должно спровоцировать войну с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей