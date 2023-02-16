Пригожин: американского наёмника Рида в Артемовске убили свои же

Евгений Пригожин рассказал подробности гибели наёмника Пит Рида, который был убит в Артемовске.

В четверг вечером лидер частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин публично заявил, что подконтрольные ему бойцы ЧВК не убивали американского наёмника Пита Рида, который воюет на стороне армии Украины против России. По данным Пригожина, Рида сознательно ликвидировали его сослуживцы.

Накануне репортёры американской газеты New York Times сообщили, что гражданин США Пит Рид был убить в Артемовске при помощи ракетного удара.