Лукашенко назвал две причины начала спецоперации в Украине

Александр Лукашенко высказался о причинах начала российской спецоперации в Украине во время общения с иностранными репортёрами.

Вечером четверга Александр Лукашенко побеседовал с зарубежными журналистами в минском Дворце Независимости, где публично заявил, что не считает российскую спецоперацию на территории Украины вторжением.

Лукашенко утверждает, что правительство России было вынуждено начать СВО в ответ на нежелание США предоставлять гарантии безопасности Москве.

По данным Александра Лукашенко, Владимир Путин требовал, чтобы Вашингтон гарантировал неразмещение ядерного оружия и ракет высокой дальности в украинском государстве, однако администрация Джо Байдена не стала давать таких гарантий.

Второй причиной начала спецоперации Лукашенко назвал желание российских властей защитить русскоязычное население, проживающее в Украине.