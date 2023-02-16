Лукашенко назвал две причины начала спецоперации в Украине
Александр Лукашенко высказался о причинах начала российской спецоперации в Украине во время общения с иностранными репортёрами.
Вечером четверга Александр Лукашенко побеседовал с зарубежными журналистами в минском Дворце Независимости, где публично заявил, что не считает российскую спецоперацию на территории Украины вторжением.
Лукашенко утверждает, что правительство России было вынуждено начать СВО в ответ на нежелание США предоставлять гарантии безопасности Москве.
По данным Александра Лукашенко, Владимир Путин требовал, чтобы Вашингтон гарантировал неразмещение ядерного оружия и ракет высокой дальности в украинском государстве, однако администрация Джо Байдена не стала давать таких гарантий.
Второй причиной начала спецоперации Лукашенко назвал желание российских властей защитить русскоязычное население, проживающее в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей