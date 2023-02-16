Коэн: Израиль поддержит «формулу мира», разработанную Зеленским

Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил о намерениях Тель-Авива поддержать формулу мира для прекращения боевых действий в Украине.

16 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев с рабочим визитом, проведя встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во время визита в украинскую столицу Коэн публично заявил, что правительство Израиля намеревается поддержать предлагаемую Владимиром Зеленским формулу мира.

При этом Эли Коэн отметил, что Тель-Авив поддерживает унитарность территорий Украины и право страны на независимость во время российской спецоперации.