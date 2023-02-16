МИД России: Москва высылает 4 дипломатов Австрии в рамках контрмер

В МИД России сообщили о высылке четырёх австрийских политиков в качестве ответной меры на антироссийскую политику Вены.

16 февраля Министерство иностранных дел России опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что австрийский посол в России Вернер Альмхофер был вызван в здание МИДа, где его уведомили о высылке четырёх дипломатов Австрии с территории Москвы, призван их присутствие в РФ нежелательным.

Альмхоферу сообщили, что подобные действия российского внешнеполитического ведомства являются ответной мерой на высылку 4 дипломатов России из Вены.