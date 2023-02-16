Миндаль, киви и куркума препятствуют образованию тромбов

Достаточно периодически употреблять в пищу эти продукты, чтобы значительно снизить риск тромбозов.

Если употреблять ежедневно по два киви в течение месяца, то риск возникновения тромбоза снизится на 30 %. Этот фрукт нельзя употреблять тем людям, у которых на него аллергия.

В миндале содержится большое количество витамина Е, который снижает риск склеивания тромбоцитов. Чтобы восполнить его суточную дозу, достаточно съедать всего 55 граммов миндаля в сутки.

Не последнее место в рейтинге противотромбозных продуктов занимает и куркума. Чаще всего ее используют в качестве приправы к разным блюдам.

При употреблении всего 7 граммов куркумы в сутки риск образования тромбов снижается на 20-25 %.