Лукашенко: Беларусь «ни в коем случае» не введёт войска в Украину

Александр Лукашенко исключил ввод белорусской армии на территорию Украины во время российской спецоперации.

В четверг Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" опубликовал фрагмент записи общения Александра Лукашенко с иностранными журналистами.

На видеозаписи Лукашенко публично говорит, что Беларусь "ни в коем случае" не введёт войска на территорию Украины для участия в боевых действиях.

Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что белорусские военные будут участвовать в боях с ВСУ в случае, если хоть один украинский солдат пересечёт границу Беларуси.