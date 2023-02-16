Лукашенко: разведка раскрыла план Запада втянуть Беларусь в конфликт

Александр Лукашенко утверждает, что располагает разведданными о намерениях западных стран втянуть Беларусь в военный конфликт.

Вр время разговора с зарубежными репортёрами во Дворце Независимости Александр Лукашенко сообщил, что белорусская разведка доложила ему о намерениях Польши и Литвы начать военный конфликт с Беларусью, также втянув государство в противостояние с украинскими войсками во время российской спецоперации.

По данным Лукашенко, это необходимо Западу для того, чтобы растянуть линию фронта для России и отдалить достижение целей спецоперации, поставленных Владимиром Путиным.