Прошла любовь: что представляет собой анатомия расставания и как отпустить этот неприятный момент в жизни

Пережить расставание с некогда любимым человеком и строить свою дальнейшую жизнь без негатива задача, решить которую сложно, но возможно.

Как поступать с внешними свидетельствами ваших отношений? Это касается общих детей (если они есть), родных, друзей, знакомых, которые, вполне естественно, зададут вам болезненный для вас вопрос: Почему вы расстались? Что отвечать в таком случае, дабы не показаться невежливым, но при этом лишний раз не травмировать свою психику? Если же вы расстались с друзьями, как выстроить новые отношения с бывшим? Что можно, а чего не стоит позволять себе в этих отношениях? Как поступить, если вас, несмотря на разрыв, по-прежнему влечет друг к другу сексуально? Дать волю инстинктам или лучше сдержаться во избежание негативных последствий? И вообще, какие последствия вас могут ждать?

Ответить на эти сложные вопросы можно по-разному. Все зависит от конкретных людей, конкретных обстоятельств и тех отношений, которые между ними сложились. Мы жили вместе или долго встречались, у нас появился стойкий круг общения, о нас, как о паре, знали все друзья и родственники, жизнь шла своим чередом и казалась налаженной, и вдруг мы понимаем, что по тем или иным причинам наши отношения исчерпали себя и мы более не можете оставаться вместе. И внезапно все то, что казалось вам вполне естественным и незыблемым вдруг исчезает, рассеивается, и вы обнаруживаете, что долгое время жили в замке из песка.

Такое, согласитесь, способно выбить почву из-под ног даже у самого стойкого человека, привыкшего держать удары судьбы. Мы чрезвычайно уязвимы именно в том, что касается личных взаимоотношений именно потому, что в них присутствует, наверняка, самый высокий градус доверия на самых разных уровнях. И это не дает нам просто уйти, когда отношения завершаются. Для этого существует психотерапия, но нужна и внутренняя готовность человека не тащить прошлое за собой, а быть ему благодарным за опыт. Это позволит сохранить доброжелательные отношения с бывшим партнером, и идти по жизни дальше с гордо поднятой головой.