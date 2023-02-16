Пригожин: американского наемника Питера Рида в Артемовске убили свои

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании не убивали американского наемника Питера Рида.

По его словам, американца, воевавшего на стороне украинских военных, убили «свои», причем в «Вагнере» не знают, как это произошло.

Пригожин рассказал, что позиции бойцов ЧВК находились как минимум в 5 км от тог места, где погиб Питер Рид.

Он уточнил, что удар по этой точке было намного проще нанести с позиций украинской армии, поэтому все обвинения в адрес «Вагнера» беспочвенны.