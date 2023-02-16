Пригожин: американского наемника Питера Рида в Артемовске убили свои
2023-02-16 19:09
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании не убивали американского наемника Питера Рида.
По его словам, американца, воевавшего на стороне украинских военных, убили «свои», причем в «Вагнере» не знают, как это произошло.
Пригожин рассказал, что позиции бойцов ЧВК находились как минимум в 5 км от тог места, где погиб Питер Рид.
Он уточнил, что удар по этой точке было намного проще нанести с позиций украинской армии, поэтому все обвинения в адрес «Вагнера» беспочвенны.
Опубликовано: Светлана Репина