Редкий и дорогой цвет: почему фиолетовый оттенок нельзя увидеть на государственных флагах

Фиолетовый единственный цвет во всем спектре, который практически не присутствует на флагах стран мира, а все потому, что он очень дорогой.

Большинство стран мира сформировали облик своих флагов достаточно давно, а вот доступным фиолетовый цвет стал только в 19 веке с подачи Уильяма Генри Перкина, который изобрел синтетический краситель.

До этого на протяжении столетий и тысячелетий пурпурная краска, необходимая для создания фиолетового оттенка была невероятно дорогой. Краситель можно было добыть только из особого вида моллюсков, обитающих только возле ливанского побережья. Чтобы получить 70 граммов красителя нужно было 10 тысяч моллюсков и колоссальный труд.

Поэтому пурпурный цвет долгое время считался императорским. Только самые богатые люди в древности могли позволить себе детали одежды этого оттенка. Так, килограмм пурпурной шерсти стоил в древние времена в долларовом эквиваленте 10 тысяч. Известна история, что император Аврелиан запретил жене покупать пурпурный платок стоимостью 300 тысяч динариев, что на современные деньги выходит 50 тысяч долларов. Основными экспортерами пурпура были города Сидон и Тир.

И все же на флагах некоторых стран фиолетовый присутствует, пусть и в незначительном количестве. Это Доминикана с фиолетовым попугаем на флаге, Никарагуа, с радугой, а вот у города Токио флаг полностью фиолетовый с белым солнцем посередине.