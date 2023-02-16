Лукашенко: в Беларуси перед законом равны даже нобелевские лауреаты

Александр Лукашенко ответил на вопросы иностранных журналистов о находящемся в тюрьме Алесе Беляцком.

16 февраля Александр Лукашенко побеседовал с зарубежными репортёрами, которые поинтересовались о судьбе лауреата нобелевской премии Алеся Беляцкого, отбывающего тюремный срок за уклонение от уплаты налогов. Лукашенко признался, что его возмутила ситуация с Беляцким, поскольку налоги обязаны платить все.

Также Александр Лукашенко утверждает, что перед законом на территории Беларуси все равны вне зависимости от того, имеется ли у человека нобелевская премия.