Глава Пентагона Остин: Россия усилила артиллерийский огонь в районе Артемовска

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что российские военные усиливают работу артиллерии в районе Артемовска (Бахмута).

По его словам, Артемовск по-прежнему остается территорией, за которую идут напряженные бои, их завершения в ближайшее время не предвидится.

Что касается наступления российской армии, Остин заявил, что в зону боевых действий направляется большое количество военных.

Ранее глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин говорил о том, что российские военные смогут окружить Артемовск в марте-апреле.