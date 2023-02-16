Стоимость Bitcoin превысила $25 тысяч впервые за семь месяцев

16 февраля стоимость одного биткоина поднялась выше 25 тысяч долларов впервые с лета прошлого года.

Вечером четверга стоимость одного биткоина на криптовалютной бирже Binance поднялась до 25 200 долларов, что последний раз фиксировалось в июне 2022 года. Суточный рост биткоина составил 10,56 процентов.

Мониторинговый сайт CoinMarketCap утверждает, что среднебиржевая стоимость биткоина увеличилась на 10,12 процентов за один день. Вместе с ростом биткоина увеличение своей стоимости также продемонстрировали большинство альткоинов, однако к моменту.

К моменту написания статьи стоимость биткоина на бирже Binance откатилась до 24 800, однако аналитики уверены, что это лишь временная коррекция, и первая криптовалюта мира продолжит рост согласно бычьему паттерну.