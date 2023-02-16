Полянский: Евросоюз стреляет себе во все конечности и в голову
2023-02-16 19:25
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз стреляет себе во все конечности и в голову из-за следования политике США.
По его словам, в такой ситуации Евросоюз потерял значительную долю своего влияния на ситуацию в мире.
Полянский подчеркнул, что европейские интересы уже не принимаются во внимание, но элита пока этого не осознает.
Дипломат подчеркнул, что в Европе все факты подаются только с одной точки зрения, а это указывает на отсутствие свободы слова.
Опубликовано: Светлана Репина