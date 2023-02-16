Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз стреляет себе во все конечности и в голову из-за следования политике США.

По его словам, в такой ситуации Евросоюз потерял значительную долю своего влияния на ситуацию в мире.

Полянский подчеркнул, что европейские интересы уже не принимаются во внимание, но элита пока этого не осознает.

Дипломат подчеркнул, что в Европе все факты подаются только с одной точки зрения, а это указывает на отсутствие свободы слова.