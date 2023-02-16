Кирби: сбитый аэростат КНР пролетал над стратегическими объектами США

Джон Кирби утверждает, что перехваченный китайский аэростат мог пролетать над американскими стратегическими объектами.

Советник Байдена по нацбезопасности Джон Кирби провёл брифинг на полях Белого дома, где публично заявил, что китайский аэростат, перехваченный американскими военными 4 февраля, с высокой долей вероятности мог пролетать над стратегически важными для Соединённых Штатов объектами.

Кирби утверждает, что для недопущения ведения разведки китайским воздушным зондом администрация президента в координации с Пентагоном приняла решение сбить объект.