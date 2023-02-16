Людмиле Максаковой удалось выиграть у коммунальщиков 150 тысяч российских рублей

В ее отсутствие при ремонте дома на балкон звезды с лесов сверху упал рабочий. Чтобы его вызвалить, двери Максаковой вскрыли.

Год назад двери в квартиру Людмилы Максаковой вскрыли, при этом сломав замок. Инцидент случился, когда один из ремонтировавших фасад дома на Арбате коммунальщик сорвался со строительных лесов и упал к звезде на балкон, сообщает Рrozvezd.

Актриса в это время отсутствовала - она уехала на гастроли. И коммунальщики просто вскрыли двери квартиры, чтобы вызволить упавшего рабочего.

После происшествия двери в квартиру Максаковой не закрывалась, замки были сломаны. Коллеги и знакомые звезды по очереди дежурили в квартире актрисы, чтобы никто посторонний туда не вошел.

Максакова решила, что Фонд капремонта, куда москвичи регулярно вносят немалые суммы, обязан возместить ее издержки. Юристы артистки оценили причиненные ущерб и издержки в 360 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования Людмилы Максаковой, но частично. Народной артистке в итоге в общей сумме выплатили 150 тысяч российских рублей.