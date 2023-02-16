ВСУ ранили мужчину при обстреле села Вознесеновка в Белгородской области

Вячеслав Гладков рассказал об обстреле приграничной деревни в Белгородской области со стороны армии Украины.

16 февраля белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что сегодня украинские войска обстреляли деревню Вознесеновка в Шебекинском районе Белгородской области, что привело к контузии одного местного жителя, которому понадобилась помощь медиков.

По данным Гладкова, обстрел Вознесеновки со стороны ВСУ также повлёк за собой частичное разрушение одного жилого дома и повреждение склада сельскохозяйственного предприятия.