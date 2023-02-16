Кирби: США не смогли доказать, что сбитые аэростаты КНР вели разведку

Сотрудник Белого дома Джон Кирби поделился свежей информации о перехваченных над США китайских зондах.

В четверг советник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Кирби выступил в Белом доме, где публично заявил, что американские эксперты не смогли доказать причастность перехваченных над территорией США аэростатов к разведке. При этом Кирби отметил, что лишь один из четырёх сбитых аэростатов наверняка принадлежал Китаю.

Примечательно, что ранее китайское внешнеполитическое ведомство заявило протест Вашингтону за сбитие зонда над Северной Каролиной, назвав его метеорологическим.