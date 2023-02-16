Новый премьер Молдовы Речан: СНГ не функционирует и неэффективен
2023-02-16 19:51
Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал Союз независимых государств неэффективным.
По его мнению, ряд соглашений в рамках СНГ следует денонсировать, а сам Союз на данный момент не работает.
Во время выступления перед молдавским парламентом Речан сказал, что вступление в Евросоюз является стратегической целью Молдовы.
Он также сообщил, что в последнее время Молдова неоднократно подвергалась атакам гибридного характера.
Опубликовано: Светлана Репина