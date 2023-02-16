Мужчина вооружился игрушечным пистолетом и пытался ограбить заправку

27-летний житель Башкирии напал на кассиршу, угрожая детской игрушкой. Женщина не растерялась и стала отбиваться от грабителя шваброй.

Местный житель напал на женщину, работающую на круглосуточной заправке, 14 февраля. Будучи в нетрезвом состоянии, он достал детский пистолет и стал требовать деньги.

Женщина в испуге стала звонить начальнику. От горе-грабителя храбрая продавщица отбивалась шваброй. Мужчина предположил, что она вызвала полицию и поспешил уйти.

Приехавший начальник нашел преступника недалеко от заправки и задержал его. Нападавший, оказавшись в полиции, сразу признал свою вину. Теперь против него возбудили уголовное дело.