Пластиковые деньги: почему некоторые страны отказываются от привычной металлической наличности

Молдова одна из немногих стран, где в ходу официально существуют пластиковые монеты номиналом 1,3, 5 и 10 рублей.

Интересен и тот факт, что в Молдове деньги не только сделаны из пластика, но и имеют различную форму от кружка до квадрата и шестиугольника. Но столь необычным подходом к деньгам отличилась не только Приднестровская Молдавская республика.

В восьмидесятых годах пластиковые деньги появились на острове Мэн, Гаити и Коста Рике, но практика оказалась неудачной, поскольку в жарком тропическом климате цвета на монетках быстро становились блеклыми, а краска отслаивалась. Пластиковыми также являются австралийские доллары и румынские леи.

В Канаде также в ходу банкноты из полимеров, выпущенные в 2013-2014 годах. В 2015 году Мальдивы стали выпускать пластиковые руфии, а в Папуа-Новой Гвинее в настоящее время действительными являются только кины из пластика. Аналогичный подход использует Вьетнам, Новая Зеландия и Бруней. В ОАЭ, на Бермудах, в Казахстане, Монголии, Ираке, Ямайке, Фиджи и Таджикистане банкноты частично сделаны из пластика, а частично из привычной бумаги.