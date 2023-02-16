Коэн: посольство Израиля в Киеве возобновило свою работу

Глава израильского МИДа Эли Коэн сообщил, что посольство Израиля в Киеве возобновило свою работу.

16 февраля глава Министерства иностранных дел Государства Израиль Эли Коэн в своём официальном аккаунте Twitter сообщил о том, что израильское посольство в Киеве возобновило свою работу.

«Украина является другом Израиля, и дальнейшая деятельность посольства и сотрудников, работающих здесь в сложных условиях, укрепит отношения между странами», — заявил израильский дипломат.

Израильское диппредставительство в Киеве было вновь открыто совместно с послом Михаэлем Бродским, который занимает пост посла Израиля в Украине с 2020 года.