Самые высокоурожайные сорта огурцов

Вряд ли найдется дачник, не выращивающий на своем участке огурцы. Каждый отводит им определенную территорию, чтобы обеспечить себя вкусными соленьями на зиму.

Адам:

Гибрид, поставляемый на рынок голландской компанией Bejo Zaden B.V. Плодоношение наступает через 43 дня после всходов.

Главные преимущества сорта — хорошие показатели урожайности, безупречные вкусовые качества, которые остаются такими же после засолки, устойчивость к болезням.

Огурцы — цилиндрической формы, покрыты мелкими бугорками. Кожа — тонкая, зеленая с короткими белыми полосками. Мякоть — плотная, с небольшим содержанием семян. Длина плодов — 10 см, масса — 90 гр. Урожайность — 10 кг/м2.

Муромский 36:

Давно известный сорт. Проверен временем и заслужил множество положительных отзывов. Пчелоопыляемый. Устойчив к низким температурам и успешно культивируется в северных регионах.

Еще одна особенность — быстрое созревание плодов (на 32 день). Зеленцы — овальные, с ярко выраженными светлыми полосами. Длина — 8 см, масса — 70-80 гр. С одного квадратного метра собирают до 8 кг.

Важно: огурцы следует собирать каждый день, т.к. они желтеют при перерастании.

Аннушка:

Пчелоопыляемый ранний сорт. Гибрид формирует завязи пучками, что положительно сказывается на урожайности. Ориентирован на выращивание в тепличных условиях, но дает неплохие результате и в открытом грунте. Плоды — цилиндрические, ребристые, с легким белым пушком. Покрыты бугорками. Длина — 12 см, масса — 100-110 гр. Назначение — универсальное. Одно растение дает 6-8 кг.

Пальчик:

Сорт выведен отечественными селекционерами. Пчелоопыляемый. Ранний. Зеленцы готовы к сбору на 43 день. Плодоношение продолжается почти 2 месяца. Кусты устойчивы к морозам и обладают стойким иммунитетом к мучнистой росе.

Плоды — цилиндрические, на поверхности расположены крупные немногочисленные бугорки. Мякоть — плотная, ароматная и сочная. Средняя длина — 11 см. масса — 115 гр. Урожайность — 7 кг/м2.

Деликатесный:

Еще одни знакомый многим сорт. Рослые кусты нуждаются в прищипывании и формировании. Устойчивы к кратковременному понижению температуры. Предпочитают питательные почвы. Огурцы — темно-зеленого цвета, не перезревают и не желтеют. Хрустящая мякоть имеет сладковатый привкус. Длина зеленцев — 10-13 см, масса — 120-140 гр. При высаживании следите, чтобы на один квадратный метр приходилось не больше 3-х растений.

Перед вами — десять самых высокоурожайных сортов. Они отличаются не только завидными показателями урожайности, но и имеют другие достоинства. Устойчивы к большинству заболеваний, просты в уходе, легко адаптируются к окружающим условиям. Имеют отличный вкус и хрустящую мякоть, которые остаются таковыми после обработки. Если вы хотите каждый год собирать хорошие урожаи огурцов, то выбирайте из представленных сортов.

Емеля:

Этот самоопыляющийся сорт идеален для теплиц. Неприхотлив к составу почвы, обладает иммунитетом к мучнистой росе и гнили. Скороспелый. Плодоношение начинается на 30 день. С одного куста можно собрать 13 кг. Огурцы — длинные, насыщенного зеленого оттенка. Поверхность — бугристая, с белыми полосами. Вкус — нежный, мякоть — мягкая, но хрустящая. Назначение — универсальное. Огурцы подходят для салатов и маринования.

Конкурент:

Пчелоопыляемый сорт, созданный специально для засолки. Плоды созревают на 45 день.

Огурчики — ярко-зеленые, черношипые, покрыты крупными бугорками. Длина — 10-12 см, масса — 80-130 гр. Один куст дает 5 кг плодов. Лучшее время для высаживания — конец весны-начало лета.

Предпочитает питательный грунт. Важно регулярно поливать растения, иначе плоды будут горчить. Болеет редко.

Маша:

Самоопыляемый гибрид, который ценится за неприхотливость и потрясающий вкус плодов. Зеленцы появляются рано — на 38 день после всходов. При выращивании в теплице урожайность составляет 11 кг с 1 м2. Такие хорошие показатели объясняются букетным расположением завязей (до 7 завязей на узле).

Огурцы — темно-зеленого цвета, вытянутые, со светлыми полосами. Кожа — толстая, мякоть — не горчит. Длина — 11 см, масса — 100 гр. Сорт зарегистрирован как салатный и консервный

Кураж:

Гибрид, принадлежащий к группе самоопыляемых сортов. Раннеспелый. Огурцы созревают на 55 день после всходов. Растение — рослое, с переплетающимися побегами. На одном узле формируется 5-7 завязей. Подходит для выращивания как в теплице, так и в незащищенном грунте. Однако в первом случае урожаи будут на порядок выше.

Плоды — среднего размера, вытянутые, покрыты многочисленными бугорками. Длина — 14-16 см, масса — 150-170 гр. Мякоть — сочная, приятная на вкус, с малым содержанием семян.

Сигурд:

Хороший сорт, но, к сожалению, не слишком распространенный. А ведь при создании благоприятных условий, вы будете приятно удивлены. С одного куста можно собрать больше 15 кг.

Предназначен для посадки в теплицах и в открытом грунте. Лучшее время для высаживания — конец весны или начало лета. Устойчив ко многим заболеваниям.

Мощные корни быстро истощают грунт — потребуется неоднократное внесение комплексных удобрений.

Огурцы — темно-зеленого цвета, покрыты маленькими бугорками. Длина — 10-13 см. Не склонны к перезреванию.