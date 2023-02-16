Способ избавиться от сорняков и травы навсегда

Как избавиться от сорняков и травы навсегда — вот вопрос, который волнует каждого владельца земельного участка.

Химические методы борьбы: преимущества и недостатки:

В последнее время гербициды применяются для борьбы с сорняками все чаще. По большому счету химический метод вполне оправдан, ведь ручное удаление отнимает много времени и сил. Так давайте же разберемся, что такое гербициды, какими они бывают, в чем их плюсы и минусы.

Первый гербицид появился в конце XIX века. В то время под этим названием понимался большой круг составов на основе сульфата или нитрата меди, хлората натрия, арсенита, сульфата железа и некоторых других химических веществ. Смеси использовались для защиты злаковых культур, сахарного тростника, табака, картофеля.

Термин «гербицид» в современном понимании стал широко известен в середине ХХ века, после появления компонентов с более широкими возможностями. Действительно, гербициды обладают уникальными способностями — они проникают в растения разными путями, влияют на различные процессы их жизнедеятельности, действуют повсеместно или избирательно.

Так, по характеру воздействия гербициды делятся на системные и контактные. Первые, попадая на растение, быстро распространяются по его органам. В результате поражается как корневая система, так и наземная часть. Вторые оказывают отрицательное действие только на обработанную область.

По спектру действия гербициды бывают избирательными (предназначенными для уничтожения только сорняков) и сплошными (убивают не только растения-паразиты, но и культурные насаждения). Довсходовые химикаты вносят перед посевом или после него, послевсходовые — по всходам сорняков и культуры.

Преимущества гербицидов:

возможность обработки больших территорий;

эффективное удаление даже самых живучих сорняков;

экономии времени и сил;

допустимость выбора препарата исходя из окружающих условий и степени засоренности участка;

гербициды не накапливаются в почве, через 2 недели в земле от них ничего не останется.

Однако минусы тоже имеются. Об этом нужно знать.

максимально эффективными признаны гербициды сплошного действия, но они губят не только сорняки, но и все остальные насаждения — работать с ними следует очень осторожно;

гербициды не воздействуют на семена, то есть риск «повторной вспышки заболевания» (благодаря птицам, ветру и нам самим) все же остается;

высокая токсичность для человека — обрабатывать землю необходимо в защитной одежде (перчатки, очки, респиратор).

Гербициды выпускаются в виде эмульсий, гранул, минерально-масляных суспензий, порошков, разбавителей. Различаются они сроками использования, правилами приготовления и методом внесения. Внимательно читайте инструкцию к препарату — эффективность и безопасность напрямую зависят от того, насколько точно вы будете следовать рекомендациям производителя.

По результатам независимых исследований наиболее продуктивными признаны такие гербициды сплошного действия, как Раундап и Торнадо. Неплохо зарекомендовали себя Агрокиллер, Ураган, Лазурит, Линтур, Фюзилад.

Мнение специалистов о гербицидах:

Что говорят о применении гербицидов специалисты? Можно ли их использовать или стоит поискать альтернативу?

Вердикт профессионалов таков: гербициды, безусловно, эффективны. С их помощью можно навсегда избавиться от всех существующих видов сорняков, но тут важно не перестараться и соблюдать некоторые правила.

соблюдайте дозировку. Неправильное разведение и несоблюдение инструкции может привести к загрязнению почвы, что создает угрозу для здоровья;

используйте гербициды на больших территориях, предназначенных для выращивания картофеля, тыквы или кукурузы. Небольшие участки с ягодными кустами и плодовыми деревьями лучше химикатами не обрабатывать;

опрыскивают сорняки в период их активного роста. Не перекапывайте землю до опрыскивания — механическое воздействие тормозит распространение гербицида;

не стоит полагаться только на промышленные составы. Борьба с сорняками предполагает сочетание химических и агротехнических методов.

Не всегда удается удалить сорняки полностью за один раз. Зачастую требуется повторные обработки. Препараты необходимо чередовать, т.к. неоднократное использование одних и тех же гербицидов снижают их результативность в несколько раз.

Прополка — древний метод устранения сорняков на участке

Механический способ борьбы с сорняками отнимает много сил, но без него не обойтись. Прополка была и остается одним из самых действенных способов уничтожения сорняков. При условии, что делается она правильно.

полоть нужно до то того, как корневая система сорняков достигнет в развитии максимальной мощи;

перекапывайте почву не лопатой, а вилами — так вы уменьшаете вероятность повреждения корневища, из которого очень скоро появятся новые отростки;

внимательно удаляйте корешки, не оставляя им не единого шанса. Кстати, вытаскивать их после дождя — намного легче;

уничтожайте сорняки до обсеменения. Семена сохраняют «жизнеспособность» на протяжении 3-х лет.

Прополка хоть и древний метод борьбы с сорняками, но все еще не менее эффективный, чем современные средства.

В этом деле важна регулярность и своевременность. Поленились — упустили время и все придется начинать заново.

Мульчирование: действительно ли оно помогает?

Мульчирование подразумевает под собой покрытие почвы пленкой, рубероидом, агроволокном, досками или любыми другими материалами, не пропускающими свет. В темноте не происходит фотосинтез, а значит, останавливается жизнедеятельность растений. Мульчирование позволяет уничтожить не только побеги и листья, но и корни сорняков.

Недостаток метода — длительность. Чтобы избавиться от бурьяна, березки, свинороя, портулака и им подобным требуется время. Если вы хотите вывести заросли сорняков, то придется накрыть черной пленкой почву весной, а снять ее лишь летом следующего года. Результаты вас порадуют, но ждать их придется целый год.

Некоторые настилают пленку, оставляя прорези для культурных насаждений. Сорняки погибают, а клубника или картофель остаются целыми и невредимыми. Специалисты советуют использовать для мульчирования органический материал — опилки, кору деревьев, сухие листья, скошенную траву. Он, по сравнению с рубероидом, выделяющим смолу, или пленкой, под которой перегревается почва, считается безвредным. Учтите, слой мульчи должен быть толстым — не меньше 10 см.

Экзотические способы избавления от сорняков:

В первой половине прошлого столетия американцы уничтожали сорняки с помощью…алкоголя. Да, именно так. За 30 дней до посевов земля обрабатывалась этиловым спиртом. В России этот способ тоже прижился. В ведро воды добавляют 150 гр. водки и обрабатывают почву. Алкогольный коктейль вызывает бурный рост сорняков, которые потом выпалывают.

Еще один способ — удаление растений-вредителей посредством скользящего пламени паяльника. Некоторые садоводы прижигают сорняки обычной паяльной лампой. Делают это до всходов огородной культуры. Главное — не задерживаться долго на одном месте. В противном случае можно погубить все. После такой обработки землю поливают.

Еще несколько ценных советов:

Рож неплохо борется с сорняками и сама не вредит культурным посадкам.

Если вы устали ломать голову над вопросом, как избавиться от сорняков и травы навсегда, то воспользуйтесь советами бывалых садоводов.

Сорняки растут там, где пусто. На земле, занятой огородной растительностью, сорняков не так много — можно справиться вручную. То есть больших пустот быть не должно. Освободилось место после уборки лука? Посадите быстрорастущие овощи или сидераты. Засейте «проблемную» территорию, к примеру, рожью и увидите, как поредеет вражеское войско.

Неплохой вариант — уплотнение посадок. Только делайте это с умом — растениям не должно быть слишком тесно. Самым упорным дачникам можно посоветовать регулярную обрезку наземной части сорняков. Если постоянно срезать вершки, то корешки, израсходовав весь запас жизненных сил на восстановление, не выдержат и погибнут. Срезайте наземную часть на уровне грунта. Если копнуть мотыгой чуть глубже, можно разрубить корневище и получить обратный эффект.

После обработки займитесь возведением так называемых ограждений. Выкопайте на очищенной территории неглубокую канавку (20-25 см) и вставьте в нее шифер. Уделите особое внимание междурядьям — настелите на них линолеум или засыпьте гравием. Осенью производите вымораживание корней. Перекопайте грядки на большую глубину — большинство сорняков погибнет при первых заморозках.

Народные методы борьбы с сорняками:

Бороться с сорняками можно и народными способами. Многие относятся к ним скептически. А зря. «Бабушкины рецепты» тоже способны помочь в нелегком деле борьбы с растениями-вредителями.

сода. Белое вещество с характерным запахом активно используется в повседневной жизни. Ей чистят кухонную посуду, лечат изжогу и подкармливают томаты. А еще сода значительно снижает интенсивность разрастания сорной травы. Для этого просто обрызгайте места скопления крепким содовым раствором;

соль. Используется для борьбы с сорными растениями испокон веков. Щедро посыпьте почву сухой солью (1,5 кг соли на квадратный метр), а дождь и роса сделают свое дело. Следует оговориться, метод этот для огородов не подходит — на такой земле овощи и фрукты расти не будут. Зато он идеален для дачных тропинок и садовых дорожек;

«Бабушкин» метод обрызгивания сорняков раствором соды или уксуса не менее эффективен, чем современные химические средства.

уксус. Недорогая замена современным гербицидам. Смешайте уксус (2 стакана), воду (2 стакана), лимонную кислоту (1 пакетик), спирт (30 гр.) и средство для мытья посуды (2 ч.л.). Перелейте в емкость с пульверизатором и смело идите на обработку почвы. Распыляйте раствор осторожно, стараясь не задеть полезные растения;

гербицидное мыло. Натрите на терке хозяйственное мыло, добавьте к нему одинаковое количество соли и уксуса. Обрызгайте этой убийственной смесью наземную часть сорняков.

Это наиболее популярные народные методы, проверенные временем. Если сочетать их с химическими и механическими, то сорняков не останется.

Теперь вы знаете, как избавиться от сорняков и травы навсегда. Выбирайте из предложенных способов наиболее понравившиеся и смело действуйте. Немного усердий, времени, терпения и ваш загородный участок будет полностью свободен от бурьяна, репейника, пырея и борщевика.