Ревенко: в обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки

Глава МВД Молдавии Анна Ревенко заявила, что в обнаруженном на севере страны обломке ракеты не обнаружены следы взрывчатки.

16 февраля глава Министерства внутренних дел Республики Молдова Анна Ревенко в пресс-релизе сообщила подробности ракетного инцидента, произошедшего на севере страны.

Ревенко утверждает, что в ходе экспертизы специалисты не выявили наличие взрывчатого компонента в вышеуказанном фрагменте ракеты, чья принадлежность до сих пор остаётся неизвестной.