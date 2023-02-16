Причины и методы борьбы с пожелтевшим можжевельником

Можжевельник представляет собой дерево или кустарник, которое используют для лечения разных заболеваний у людей, а также применяют в ландшафтном дизайне.

Можжевельник относится к семейству Кипарисовых. Некоторые сорта можжевеловых деревьев могут достигать 15 метров в высоту. Продолжительность жизни растения составляет около 600 лет. Рассмотрим подробнее, как выглядит можжевельник.

Цветет можжевельник в конце весны, а в холодных регионах в начале лета. Цветки представляют собой шишки и колоски. Женские шишечки светло-зеленого цвета, а мужские колоски немного удлиненные, окрашены в желтый цвет.

Можжевельник пожелтел: причины

Причин пожелтения можжевельника может быть несколько.

Болезни:

Одно из самых распространенных заболеваний — шютте. Проявляется в виде изменения цвета иголок, их отмирания и выпадения. Возбудителем является гриб, который поражает по большей части слабые растения, произрастающие в тени или на слишком влажных почвах. Распознать проблему можно в начале лета. Именно в этот период на ветках появляются эллипсовидные или округлые споры темного цвета. Если ничего не предпринимать, хвоя приобретает желто-бурый оттенок.

Как бороться . Регулярно и своевременно удалять пораженные ветки. Предупредить появление грибка поможет профилактическая обработка фунгицидами. Делать это необходимо весной и осенью. Неплохо зарекомендовали себя следующие препараты — Квадрис, Скор, Строби, Ридомил Голд, Тилт.

Второе по распространенности заболевание — ржавчина. Вызывается базидиальными грибами. Проявляется в виде желто-оранжевых наростов на ветках. Особенность заключается в том, что поражается не только можжевельник, но и соседние растения — для прохождения цикла возбудителю нужно два носителя. Сначала споры переносятся ветром на яблони, груши, боярышник или рябину.

На листьях образуются почковидные бугорки и «ржавые» пятна, из которых высыпаются споры, которые потом и попадают на можжевельник. Примечательно, что желто-оранжевые наросты заметны не сразу — примерно на второй год после поражения. Первые тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать, — утолщения и раны на ветвях можжевельника. По наблюдениям Казацкий и Виргинский можжевельники подвержены ржавчине больше остальных сортов.

Как бороться . Если ржавчина уже появилась, то вылечить заболевание сложно. Необходимо ликвидировать первого «хозяина». Поврежденные ветки можжевельника вырезаются. Обрезка производится стерильным секатором (обрабатывайте его спиртом), в противном случае можно только ухудшить ситуацию. Здоровые ветки обрабатывают фунгицидами. Снизить вредоносность ржавчины помогут микроудобрения с иммуномодулирующим эффектом.

Усыхание ветвей — еще одна головная боль садоводов и дачников. Приводит не только к утрате кустом декоративности, но и часто — к гибели. Возбудители — большая группа грибов, начинающих «работу» весной. Хвоя желтеет и начинает опадать. Позже на коре и на ветках появляются темные мелкие споры. Отмечено, что больше всего подвержены усыханию можжевельники сортов «Skyrocket», «Blue Star» и «Blue Сarpet».

Как бороться . Больные ветки и частички коры удаляют, растение тщательно обрабатывают фунгицидами. Срезы и раны дезинфицируют медным купоросом. Профилактическая обработка проводится весной и осенью. Иногда — летом.

Нектриевый и биаторелловый рак тоже вызывает пожелтение хвои. Чаще всего грибница располагается на коре и распространению недуга способствует механическое повреждение «верхней одежды» можжевельника. Заболевание быстро прогрессирует — ветки становятся желтыми, кора растрескивается, появляются продольные язвы и растение начинает умирать.

Как бороться . Если площадь поражения — большая, то спасти можжевельник вряд ли удастся. Плохие ветки удаляют, растение обрабатывают препаратами Вектра, Байлетон, Скор, Тилт. В целях профилактики следует дважды в год (ранней весной и осенью) опрыскивать кусты растворами, содержащими медь (бордосской смесью, Оксихомом, медным купоросом, Фитоспорином).

Специалисты советуют менять препараты — это значительно повышает эффективность проводимых мероприятий. При этом обрабатывается не только растение, но и земля. Если можжевельник спасти не удалось, то почву на этом месте меняют, в крайнем случае — дезинфицируют.

При массовом поражении веток, растение лучше удалить полностью с участка.

Предотвратить вспышку заболеваний поможет тщательный отбор нового посадочного материала. Если здоровье кустов вызывает у вас сомнения, лучше не рисковать и обработать их такими препаратами, как Максим, Квадрис, Фитоспорин.

Увеличивает риск заражения загущенные посадки и тяжелые почвы с плохим воздухообменом. Оптимальное время для профилактики — апрель и октябрь.

Сосущие вредители:

Иногда на молодых можжевельниках появляется тля. Она задерживает развитие растения, вызывает скручивание и пожелтение веток. Меры борьбы заключаются в недопущении распространения муравьев, ведь именно они «пасут» тлей. Помогает промывание веток мыльной водой. Не забудьте защитить почву вокруг можжевельника, чтобы вода не просочилась к корням. Обмывание повторяют несколько раз с промежутком в 7-10 дней. Вредоносность тли снижает обрезка побегов, на которых располагаются многочисленные колонии.

Можжевельниковая щитовка не менее опасна. Если хвоя стала желтеть и опадать в начале лета, внимательно осмотрите кустарник. Возможно, причина в округлых личинках, плотно сидящих на иголках. Щитки очень маленькие (до 1,5 мм) — заметить их сложно. Щитовка высасывает из коры сок, в результате растение меняет цвет и начинает засыхать. Если вредители появились недавно, то аккуратно счистите их ножом. В более запущенных случаях опрыскивают инсектицидами (Актара, Фуфанон, Актеллик). На ветки надевают пояса из соломы или мешковины, покрытые гусеничным клеем, — это предотвратит распространение личинок.

Паутинный клещ окутывает можжевельник тонкой паутиной, отчего он осыпается и покрывается сначала желтыми, а потом коричневыми пятнами. Особенно опасен клещ в засушливую погоду при нехватке в грунте влаги. За один вегетационный период самка клещей дает до 6 поколений, то есть вред от жизнедеятельности паутинных клещей существенный. Предупредить появление вредителей поможет внимательный уход и забота о неокрепших кустиках. Летом опрыскивайте ветви водой из пульверизатора. При обнаружении паутины приготовьте для опрыскивания настой одуванчика, чеснока или коллоидной серы. В особо запущенных ситуациях используется акарициды.

Галлицы кажутся неопытным садоводам безобидными комариками, но это не так. Они откладывают на ветви ярких личинок, которые поедают можжевельник и вызывают растрескивание коры, пожелтение хвои и появление ран на стволе. Живут паразиты в галлах — патологически разросшихся клетках растения. При обнаружении галлов ветки обрезают и сжигают, а растение обрабатывают инсектицидами.

Сосущие вредители предпочитают молодые или ослабленные растения. Вот почему важно регулярно вносить удобрения, рыхлить землю и удалять сорняки. Большое внимание следует уделить качеству посадочного материала — покупайте саженцы только у проверенных поставщиков. Почва в месте высадки должна быть легкой, плодородной со слабым уровнем кислотности.

Хвоегрызущие вредители:

В мае над можжевельниками могут появиться фиолетовые бабочки. Если проигнорировать их суетливое порхание, то уже в июле на ветвях поселятся зеленые гусеницы с темно-красной головой. Это сосновые пяденицы, известные своей прожорливостью. В октябре гусеницы внезапно пропадают, но радоваться не стоит. Они уходят под землю или прячутся в опавшей хвое, чтобы благополучно перезимовать в стадии куколки, а потом снова приняться за уничтожение можжевельника. Меры борьбы заключаются в опрыскивании кустарников кишечно-контактными инсектицидами и перекапывании земли с целью уничтожения куколок.

Можжевельникового пилильщика можно узнать по зеленым личинкам с бурой головой и тремя темными полосами на тельце. Питаются они побегами и хвоей, превращая пушистый зеленый можжевельник в «обгоревший веник». Регулярно перекапывайте почву, уничтожайте личинок и опрыскивайте растение Карбофосом.

Побеговая моль любит лакомиться молодыми побегами на веточках хвои.

Побеговая моль выедает молодые побеги, отчего можжевельник плохо растет, становится бледным и чахлым. Следует подчеркнуть, что опрыскивают куст в этом случае не простыми инсектицидами, а с добавлением минеральных масел.

Ценные советы специалистов:

Пожелтели можжевельники: что делать? Этот вопрос волнует многих ценителей вечнозеленых кустарников. Можно ли увеличить эффективность проводимых мероприятий по оздоровлению? Что советую специалисты?

для устранения грибов используйте фунгициды, насекомых и их личинок — инсектициды, клещей — акарициды;

обрабатывайте кусты несколько раз до полного выздоровления с интервалом в 2 недели;

в ветреную погоду опрыскивание проводить не стоит;

оптимальное время для дезинфекции — утро или вечер теплого дня;

при грибковых заболеваниях обрезанные ветви обрабатывают медным купоросом и замазывают масляной краской на олифе;

отлично зарекомендовал себя следующий коктейль: Эпин (1 ампула) + Циркон (1 ампула) + 5 литров воды. Этой смесью обильно обрызгивают пожелтевшую хвою. Можно несколько раз с интервалом в несколько дней.

Если иголки опадают только по внутренней стороне кроны и только в начале осени, то, скорее всего, ничего страшного не происходит. Это естественный процесс смены «шубки», который продолжается 2-3 года. После опадания старой хвои под ней вы увидите новую — молодую и красивую.

А вот если иголки выпадают по всей кроне, то, возможно, причина кроется в излишней загазованности атмосферы. Также пожелтение может быть вызвано кислотными дождями. В последнее время, к сожалению, такое часто случается.

В любом случае не ждите мгновенного результата. Хвоя восстанавливается долго. Иногда на это требуется 2-3 года.