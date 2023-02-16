Причины и методы борьбы с пожелтевшим можжевельником
Можжевельник представляет собой дерево или кустарник, которое используют для лечения разных заболеваний у людей, а также применяют в ландшафтном дизайне.
Можжевельник относится к семейству Кипарисовых. Некоторые сорта можжевеловых деревьев могут достигать 15 метров в высоту. Продолжительность жизни растения составляет около 600 лет. Рассмотрим подробнее, как выглядит можжевельник.
Цветет можжевельник в конце весны, а в холодных регионах в начале лета. Цветки представляют собой шишки и колоски. Женские шишечки светло-зеленого цвета, а мужские колоски немного удлиненные, окрашены в желтый цвет.
Можжевельник пожелтел: причины
Причин пожелтения можжевельника может быть несколько.
Болезни:
Одно из самых распространенных заболеваний — шютте. Проявляется в виде изменения цвета иголок, их отмирания и выпадения. Возбудителем является гриб, который поражает по большей части слабые растения, произрастающие в тени или на слишком влажных почвах. Распознать проблему можно в начале лета. Именно в этот период на ветках появляются эллипсовидные или округлые споры темного цвета. Если ничего не предпринимать, хвоя приобретает желто-бурый оттенок.
Как бороться. Регулярно и своевременно удалять пораженные ветки. Предупредить появление грибка поможет профилактическая обработка фунгицидами. Делать это необходимо весной и осенью. Неплохо зарекомендовали себя следующие препараты — Квадрис, Скор, Строби, Ридомил Голд, Тилт.
Второе по распространенности заболевание — ржавчина. Вызывается базидиальными грибами. Проявляется в виде желто-оранжевых наростов на ветках. Особенность заключается в том, что поражается не только можжевельник, но и соседние растения — для прохождения цикла возбудителю нужно два носителя. Сначала споры переносятся ветром на яблони, груши, боярышник или рябину.
На листьях образуются почковидные бугорки и «ржавые» пятна, из которых высыпаются споры, которые потом и попадают на можжевельник. Примечательно, что желто-оранжевые наросты заметны не сразу — примерно на второй год после поражения. Первые тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать, — утолщения и раны на ветвях можжевельника. По наблюдениям Казацкий и Виргинский можжевельники подвержены ржавчине больше остальных сортов.
Как бороться. Если ржавчина уже появилась, то вылечить заболевание сложно. Необходимо ликвидировать первого «хозяина». Поврежденные ветки можжевельника вырезаются. Обрезка производится стерильным секатором (обрабатывайте его спиртом), в противном случае можно только ухудшить ситуацию. Здоровые ветки обрабатывают фунгицидами. Снизить вредоносность ржавчины помогут микроудобрения с иммуномодулирующим эффектом.
Усыхание ветвей — еще одна головная боль садоводов и дачников. Приводит не только к утрате кустом декоративности, но и часто — к гибели. Возбудители — большая группа грибов, начинающих «работу» весной. Хвоя желтеет и начинает опадать. Позже на коре и на ветках появляются темные мелкие споры. Отмечено, что больше всего подвержены усыханию можжевельники сортов «Skyrocket», «Blue Star» и «Blue Сarpet».
Как бороться. Больные ветки и частички коры удаляют, растение тщательно обрабатывают фунгицидами. Срезы и раны дезинфицируют медным купоросом. Профилактическая обработка проводится весной и осенью. Иногда — летом.
Нектриевый и биаторелловый рак тоже вызывает пожелтение хвои. Чаще всего грибница располагается на коре и распространению недуга способствует механическое повреждение «верхней одежды» можжевельника. Заболевание быстро прогрессирует — ветки становятся желтыми, кора растрескивается, появляются продольные язвы и растение начинает умирать.
Как бороться. Если площадь поражения — большая, то спасти можжевельник вряд ли удастся. Плохие ветки удаляют, растение обрабатывают препаратами Вектра, Байлетон, Скор, Тилт. В целях профилактики следует дважды в год (ранней весной и осенью) опрыскивать кусты растворами, содержащими медь (бордосской смесью, Оксихомом, медным купоросом, Фитоспорином).
Специалисты советуют менять препараты — это значительно повышает эффективность проводимых мероприятий. При этом обрабатывается не только растение, но и земля. Если можжевельник спасти не удалось, то почву на этом месте меняют, в крайнем случае — дезинфицируют.
При массовом поражении веток, растение лучше удалить полностью с участка.
Предотвратить вспышку заболеваний поможет тщательный отбор нового посадочного материала. Если здоровье кустов вызывает у вас сомнения, лучше не рисковать и обработать их такими препаратами, как Максим, Квадрис, Фитоспорин.
Увеличивает риск заражения загущенные посадки и тяжелые почвы с плохим воздухообменом. Оптимальное время для профилактики — апрель и октябрь.
Сосущие вредители:
Иногда на молодых можжевельниках появляется тля. Она задерживает развитие растения, вызывает скручивание и пожелтение веток. Меры борьбы заключаются в недопущении распространения муравьев, ведь именно они «пасут» тлей. Помогает промывание веток мыльной водой. Не забудьте защитить почву вокруг можжевельника, чтобы вода не просочилась к корням. Обмывание повторяют несколько раз с промежутком в 7-10 дней. Вредоносность тли снижает обрезка побегов, на которых располагаются многочисленные колонии.
Можжевельниковая щитовка не менее опасна. Если хвоя стала желтеть и опадать в начале лета, внимательно осмотрите кустарник. Возможно, причина в округлых личинках, плотно сидящих на иголках. Щитки очень маленькие (до 1,5 мм) — заметить их сложно. Щитовка высасывает из коры сок, в результате растение меняет цвет и начинает засыхать. Если вредители появились недавно, то аккуратно счистите их ножом. В более запущенных случаях опрыскивают инсектицидами (Актара, Фуфанон, Актеллик). На ветки надевают пояса из соломы или мешковины, покрытые гусеничным клеем, — это предотвратит распространение личинок.
Паутинный клещ окутывает можжевельник тонкой паутиной, отчего он осыпается и покрывается сначала желтыми, а потом коричневыми пятнами. Особенно опасен клещ в засушливую погоду при нехватке в грунте влаги. За один вегетационный период самка клещей дает до 6 поколений, то есть вред от жизнедеятельности паутинных клещей существенный. Предупредить появление вредителей поможет внимательный уход и забота о неокрепших кустиках. Летом опрыскивайте ветви водой из пульверизатора. При обнаружении паутины приготовьте для опрыскивания настой одуванчика, чеснока или коллоидной серы. В особо запущенных ситуациях используется акарициды.
Галлицы кажутся неопытным садоводам безобидными комариками, но это не так. Они откладывают на ветви ярких личинок, которые поедают можжевельник и вызывают растрескивание коры, пожелтение хвои и появление ран на стволе. Живут паразиты в галлах — патологически разросшихся клетках растения. При обнаружении галлов ветки обрезают и сжигают, а растение обрабатывают инсектицидами.
Сосущие вредители предпочитают молодые или ослабленные растения. Вот почему важно регулярно вносить удобрения, рыхлить землю и удалять сорняки. Большое внимание следует уделить качеству посадочного материала — покупайте саженцы только у проверенных поставщиков. Почва в месте высадки должна быть легкой, плодородной со слабым уровнем кислотности.
Хвоегрызущие вредители:
В мае над можжевельниками могут появиться фиолетовые бабочки. Если проигнорировать их суетливое порхание, то уже в июле на ветвях поселятся зеленые гусеницы с темно-красной головой. Это сосновые пяденицы, известные своей прожорливостью. В октябре гусеницы внезапно пропадают, но радоваться не стоит. Они уходят под землю или прячутся в опавшей хвое, чтобы благополучно перезимовать в стадии куколки, а потом снова приняться за уничтожение можжевельника. Меры борьбы заключаются в опрыскивании кустарников кишечно-контактными инсектицидами и перекапывании земли с целью уничтожения куколок.
Можжевельникового пилильщика можно узнать по зеленым личинкам с бурой головой и тремя темными полосами на тельце. Питаются они побегами и хвоей, превращая пушистый зеленый можжевельник в «обгоревший веник». Регулярно перекапывайте почву, уничтожайте личинок и опрыскивайте растение Карбофосом.
Побеговая моль любит лакомиться молодыми побегами на веточках хвои.
Побеговая моль выедает молодые побеги, отчего можжевельник плохо растет, становится бледным и чахлым. Следует подчеркнуть, что опрыскивают куст в этом случае не простыми инсектицидами, а с добавлением минеральных масел.
Ценные советы специалистов:
Пожелтели можжевельники: что делать? Этот вопрос волнует многих ценителей вечнозеленых кустарников. Можно ли увеличить эффективность проводимых мероприятий по оздоровлению? Что советую специалисты?
для устранения грибов используйте фунгициды, насекомых и их личинок — инсектициды, клещей — акарициды;
обрабатывайте кусты несколько раз до полного выздоровления с интервалом в 2 недели;
в ветреную погоду опрыскивание проводить не стоит;
оптимальное время для дезинфекции — утро или вечер теплого дня;
при грибковых заболеваниях обрезанные ветви обрабатывают медным купоросом и замазывают масляной краской на олифе;
отлично зарекомендовал себя следующий коктейль: Эпин (1 ампула) + Циркон (1 ампула) + 5 литров воды. Этой смесью обильно обрызгивают пожелтевшую хвою. Можно несколько раз с интервалом в несколько дней.
Если иголки опадают только по внутренней стороне кроны и только в начале осени, то, скорее всего, ничего страшного не происходит. Это естественный процесс смены «шубки», который продолжается 2-3 года. После опадания старой хвои под ней вы увидите новую — молодую и красивую.
А вот если иголки выпадают по всей кроне, то, возможно, причина кроется в излишней загазованности атмосферы. Также пожелтение может быть вызвано кислотными дождями. В последнее время, к сожалению, такое часто случается.
В любом случае не ждите мгновенного результата. Хвоя восстанавливается долго. Иногда на это требуется 2-3 года.
Опубликовано: Ангелина Крент