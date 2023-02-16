Артиллеристы ЧВК «Вагнер» пожаловались Минобороны РФ на нехватку боеприпасов

Бойцы "Группы Вагнера" попросили российское Минобороны поставить им боеприпасы для эффективной работы артиллерии.

16 февраля группа из бойцов российской ЧВК "Вагнер" опубликовали обращение к представителям Министерства обороны России, попросив ведомство о поставках боеприпасов для артиллеристов. Сотрудники "Группы Вагнера" выразили уверенность, что где-то на складах Минобороны РФ имеются боевые снаряды, которые очень нужны на фронте.

Сам глава организации Евгений Пригожин пообещал, что добьётся от оборонного ведомства поставок артиллерийских снарядов для своих подчинённых.