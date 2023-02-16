Байден выступит с неанонсированным обращением по поводу НЛО над США

В Белом доме сообщили о намерениях Джо Байдена обратиться к нации по поводу инцидентов с аэростатами над американским государством.

В четверг вечером пресс-служба Белого дома сообщила, что сегодня в 14:00 по Вашингтону (22:00 по мск) Джозеф Байден выступит с обращением к американцем без заблаговременного анонса. Во время обращения Байден расскажет подробности инцидентов с неопознанными летательными аппаратами над США, рассказали в Белом доме.

Известно, что ранее американские войска перехватили четыре НЛО в небе страны, одним из которых оказался китайский аэростат, природа же трёх остальных не разглашалась.