Врачи рассказали об опасности длительного сна

Для нормальной работы организму необходим полноценный сон. Но, согласно медицинским исследованиям, привычка спать дольше 8 часов может стать причиной развития серьезных заболеваний или быть симптомом уже имеющейся патологии.

Если человек регулярно пересыпает, у него сдвигаются фазы сна. Так, быстрый сон активизирует мозговую деятельность и сохраняет психологическое здоровье.

В случае продолжительного сна удлиняется быстрая фаза, из-за чего мозг практически не отдыхает, из-за этого ухудшается память и снижается уровень интеллекта.

В США провели эксперимент: в течение 13 лет врачи наблюдали за состоянием здоровья испытуемых, разделенных на 3 группы. Первая группа людей спала по 6 часов в день, вторая — 6-8 часов, третья — больше 9.

Результаты показали, что в люди, спавшие 9 и более часов, чаще болели, чем другие участники. Кроме того, смертность в 3-й группе также превышала показатели двух других.

Медики считают нерегулярный сон самым опасным из всех. Сюда можно отнести урывочный сон, длительный сон на выходных и его недостаток в будни дни.

Чем можно заболеть:

Среди негативных последствий длительного сна стоит выделить заболевания сердца. У людей, которые любят поспать, сердечные патологии встречаются на 40% чаще. Женщины страдают в 1,5 раза чаще мужчин.

Не так давно было проведено исследование, изучающее связь между длительным сном и сахарным диабетом. В нём приняли участие 9000 человек. Результат наблюдений неоднозначный: у тех, кто спал более 9 часов, диабет диагностировали в 3 раза чаще, чем у группы с нормальным режимом.

Однако недостаток сна также негативно влияет на обмен углеводов. Если спать меньше 6 часов в сутки, риск развития диабета увеличивается в 2 раза. Стоит отметить, что сахарный диабет чаще диагностировали у мужчин.

Врачи одной из мадридских клиник на протяжении 3 лет проводили тесты с пациентами старше 65 лет и выяснили, что длительный сон увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в 2 раза.

Кроме того, люди, которые регулярно спят больше 9 часов, чаще страдают головными болями. Причина — ухудшение кровообращения в мозге. У женщин хроническую мигрень диагностируют на 30% чаще, чем у представителей сильного пола.

А ещё — увеличение веса:

Продолжительный сон способствует набору веса. При этом человек может питаться правильно и заниматься спортом. По результатам шестилетних исследований, у людей, которые ведут здоровый образ жизни, но спят дольше 8 часов, риск развития ожирения на 25% выше.

Анализируя результаты исследований ученых всего мира, можно сделать вывод, что для поддержания физического и психологического здоровья, достаточно спать 7-8 часов в день.

Так что любителям подольше понежиться в кроватке стоит задуматься о своём здоровье и пересмотреть режим сна.