Эксперты рассказали, на что стоит опираться при выборе матраса

Качественный матрас — залог не только крепкого сна, но и здоровья. В зависимости от того, на каком покрытии вы спите, вы будете соответствующе чувствовать себя каждое утро.

Матрас — такая покупка, на которой экономить никак нельзя. Да, вы можете подобрать плюс-минус одинаковый матрас у разных производителей и выбрать подешевле, но совсем дешёвые лучше не покупать.

Хороший матрас можно приобрести в районе 20-30 тысяч рублей. Такой точно прослужит вам много лет и не станет источником проблем.

Выбирайте по степени жёсткости:

Это один из самых важных показателей. От жёсткости зависит комфорт вашего сна. Как понять, какая жёсткость подходит именно вам?

Высокая жёсткость

Самые жёсткие матрасы нужно брать людям с большой массой тела. Такому телу нужна сильная поддержка.

Жёсткие конструкции также придётся приобретать тем, у кого проблемы со спиной. На мягких поверхностях человек проваливается и чувствует дискомфорт в области поясницы.

На твёрдом следует спать детям и подросткам, т.к. скелет растущего организма находится на стадии формирования. Неправильное положение тела во время сна пагубно влияет на опорно-двигательный аппарат, отсюда искривления, боли, зажимы в теле. Так что чрезмерно мягкие кровати детям (особенно до 5 лет) покупать нельзя.

Жёсткие спальные поверхности также оценят люди, занимающиеся спортом. После тренировки важно, чтобы мышцы расслабились и отдохнули, а на твёрдых кроватях это получится лучше всего — как это ни парадоксально.

Средняя жёсткость:

Это универсальная жёсткость спальной зоны, которая подойдёт большинству взрослых людей без каких-либо серьёзных проблем со здоровьем.

Низкая жёсткость:

Мягкие матрасы отлично подойдут пожилым людям, особенно тем, у которых проблемы с сердечно-сосудистой системой. Таким людям противопоказаны жёсткие матрасы, чтобы не допустить передавливания сосудов.

Если не знаете, какая жёсткость вам нужна — приобретите матрас с разной жёсткостью сторон. Допустим, верхняя сторона может быть средней, а нижняя — мягкой. Переворачивайте матрас и наблюдайте за своими ощущениями, где вам удобнее и приятнее спать.

Обращайте внимание на борты:

Отдайте предпочтение матрасу с упрочнёнными бортами. С ними вы можете садиться на край и даже спать на нём, но продавливаться и скатываться он не будет. Соответственно, ваш сон будет ещё комфортнее и качественнее.

Независимый блок пружин:

В старых матрасах спирали были соединены между собой. Из-за этого отсутствовала точечная поддержка всего тела. А если два человека спят вместе, то более лёгкий по весу мог скатываться к более тяжёлому партнёру. Это доставляло много неудобств.

Сейчас большинство современных матрасов оснащены независимыми пружинами, которые упакованы в индивидуальные мешочки. Это значит, что каждая пружина работает автономно и только тогда, когда на неё оказывается непосредственное давление. Соседние пружины при этом бездействуют.

Непременно уточните у продавца насчёт пружин. Независимые пружины — залог вашего спокойного отдыха.

Существуют матрасы, где вместо блока пружин находится, например, слой плотного пенополиуретана. Их тоже можно рассмотреть в качестве альтернативы.

Чехол, стёжка и наматрасник:

Поверхность матраса тоже имеет значение. Если чехол выполнен из тонкого текстиля, изделие прослужит недолго и быстро износится. Лучше выбирать плотные материалы, например, жаккард.

Наличие стёжки подарит дополнительный комфорт и мягкость, делая поверхность спальной зоны ещё воздушнее и нежнее.

Не отказывайтесь, если продавец предложит вам приобрести защитный наматрасник. Во-первых, гарантия на матрас в таком случае возрастает в несколько раз — но это лучше уточните в магазине. Во-вторых, с защитным наматрасником вы можете не переживать, что матрас испортится и что внутрь него попадёт влага.

Защитные наматрасники имеют специальную мембрану, которая не даёт жидкостям проникнуть в матрас. Согласитесь, лучше снять наматрасник и постирать его в стиральной машинке, чем мучиться с чисткой самого матраса?

Чем дольше матрас остаётся чистым, тем дольше он прослужит.

Обязательно полежите на матрасе в магазине:

Любой уважающий себя магазин позволит потенциальному покупателю прилечь на выставочный образец. Важно внимательно прислушаться к своим ощущениям и не торопиться: полежать и на спине, и на боку, передвинуться на край, а потом на середину.

Если вы пришли выбирать матрас с партнёром, лягте оба и посмотрите, насколько вам удобно вместе лежать на конкретной модели.

Матрас можно купить в интернет-магазинах и просто принять покупку от курьера в назначенный срок. Но не советуем так делать, если вы не знаете характеристик модели и никогда на ней не спали. Можно очень легко ошибиться и после пары ночей понять, что матрас из интернет-магазина вам не подходит.