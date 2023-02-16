AFP: Столтенберг лёг спать перед началом СВО в Украине, зная о её начале

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поделился воспоминаниями о том, как провёл ночь 24 февраля 2022 года.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал интервью французской газете AFP, где публично заявил, что ложась спать 24 февраля прошлого года, он знал, что его скоро разбудят, сообщив о начале российской специальной военной операции на территории Украины.

По словам Столтенберга, так и произошло: около четырёх часов утра ему позвонили их канцелярии НАТО, сообщив, что Владимир Путин начал СВО.