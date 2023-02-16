Нуланд: США помогут Киеву сделать «жёсткий рывок» для захвата территорий

Виктория Нуланд утверждает, что правительство США поможет Украине начать контрнаступление.

Представитель Госдепа Виктория Нуланд публично заявила, что правительство Соединённых Штатов намеревается поддерживать Украину и её армию до тех пор, пока ВСУ не смогут вернуть все утраченные территории под единоличный контроль Киева. При этом Нуланд отметила, что речь идёт о землях, которые признаны украинскими большинством стран мира.

Также Виктория Нуланд сообщила, что США помогают Киеву в подготовке нового "жёсткого рывка", в рамках которого украинские войска смогут вернуть территории, которые считают своими.