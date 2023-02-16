Нуланд: США помогут Киеву сделать «жёсткий рывок» для захвата территорий
2023-02-16 21:51
Виктория Нуланд утверждает, что правительство США поможет Украине начать контрнаступление.
Представитель Госдепа Виктория Нуланд публично заявила, что правительство Соединённых Штатов намеревается поддерживать Украину и её армию до тех пор, пока ВСУ не смогут вернуть все утраченные территории под единоличный контроль Киева. При этом Нуланд отметила, что речь идёт о землях, которые признаны украинскими большинством стран мира.
Также Виктория Нуланд сообщила, что США помогают Киеву в подготовке нового "жёсткого рывка", в рамках которого украинские войска смогут вернуть территории, которые считают своими.
Опубликовано: Ткачёв Андрей